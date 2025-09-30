- 概要
DNOV: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November
DNOVの今日の為替レートは、0.02%変化しました。日中、通貨は1あたり46.78の安値と46.78の高値で取引されました。
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Novemberダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
DNOV株の現在の価格は？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Novemberの株価は本日46.78です。0.02%内で取引され、前日の終値は46.77、取引量は1に達しました。DNOVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Novemberの株は配当を出しますか？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Novemberの現在の価格は46.78です。配当方針は会社によりますが、投資家は10.75%やUSDにも注目します。DNOVの動きはライブチャートで確認できます。
DNOV株を買う方法は？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Novemberの株は現在46.78で購入可能です。注文は通常46.78または47.08付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。DNOVの最新情報はライブチャートで確認できます。
DNOV株に投資する方法は？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Novemberへの投資では、年間の値幅39.00 - 46.84と現在の46.78を考慮します。注文は多くの場合46.78や47.08で行われる前に、2.23%や11.73%と比較されます。DNOVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Novemberの株の最高値は？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Novemberの過去1年の最高値は46.84でした。39.00 - 46.84内で株価は大きく変動し、46.77と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Novemberのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Novemberの株の最低値は？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November(DNOV)の年間最安値は39.00でした。現在の46.78や39.00 - 46.84と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DNOVの動きはライブチャートで確認できます。
DNOVの株式分割はいつ行われましたか？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Novemberは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、46.77、10.75%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 46.77
- 始値
- 46.78
- 買値
- 46.78
- 買値
- 47.08
- 安値
- 46.78
- 高値
- 46.78
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- 0.02%
- 1ヶ月の変化
- 2.23%
- 6ヶ月の変化
- 11.73%
- 1年の変化
- 10.75%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8