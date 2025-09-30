- Panoramica
DNOV: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November
Il tasso di cambio DNOV ha avuto una variazione del 0.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 46.77 e ad un massimo di 46.84.
Segui le dinamiche di FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DNOV oggi?
Oggi le azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November sono prezzate a 46.77. Viene scambiato all'interno di 0.09%, la chiusura di ieri è stata 46.73 e il volume degli scambi ha raggiunto 9. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DNOV mostra questi aggiornamenti.
Le azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November pagano dividendi?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November è attualmente valutato a 46.77. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 10.72% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DNOV.
Come acquistare azioni DNOV?
Puoi acquistare azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November al prezzo attuale di 46.77. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 46.77 o 47.07, mentre 9 e -0.09% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DNOV sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DNOV?
Investire in FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November implica considerare l'intervallo annuale 39.00 - 46.84 e il prezzo attuale 46.77. Molti confrontano 2.21% e 11.70% prima di effettuare ordini su 46.77 o 47.07. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DNOV con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November?
Il prezzo massimo di FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November nell'ultimo anno è stato 46.84. All'interno di 39.00 - 46.84, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 46.73 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November?
Il prezzo più basso di FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) nel corso dell'anno è stato 39.00. Confrontandolo con gli attuali 46.77 e 39.00 - 46.84 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DNOV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DNOV?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 46.73 e 10.72%.
- Chiusura Precedente
- 46.73
- Apertura
- 46.81
- Bid
- 46.77
- Ask
- 47.07
- Minimo
- 46.77
- Massimo
- 46.84
- Volume
- 9
- Variazione giornaliera
- 0.09%
- Variazione Mensile
- 2.21%
- Variazione Semestrale
- 11.70%
- Variazione Annuale
- 10.72%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8