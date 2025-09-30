QuotazioniSezioni
DNOV: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

46.77 USD 0.04 (0.09%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DNOV ha avuto una variazione del 0.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 46.77 e ad un massimo di 46.84.

Segui le dinamiche di FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DNOV oggi?

Oggi le azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November sono prezzate a 46.77. Viene scambiato all'interno di 0.09%, la chiusura di ieri è stata 46.73 e il volume degli scambi ha raggiunto 9. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DNOV mostra questi aggiornamenti.

Le azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November pagano dividendi?

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November è attualmente valutato a 46.77. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 10.72% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DNOV.

Come acquistare azioni DNOV?

Puoi acquistare azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November al prezzo attuale di 46.77. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 46.77 o 47.07, mentre 9 e -0.09% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DNOV sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DNOV?

Investire in FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November implica considerare l'intervallo annuale 39.00 - 46.84 e il prezzo attuale 46.77. Molti confrontano 2.21% e 11.70% prima di effettuare ordini su 46.77 o 47.07. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DNOV con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November?

Il prezzo massimo di FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November nell'ultimo anno è stato 46.84. All'interno di 39.00 - 46.84, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 46.73 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November?

Il prezzo più basso di FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) nel corso dell'anno è stato 39.00. Confrontandolo con gli attuali 46.77 e 39.00 - 46.84 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DNOV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DNOV?

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 46.73 e 10.72%.

Intervallo Giornaliero
46.77 46.84
Intervallo Annuale
39.00 46.84
Chiusura Precedente
46.73
Apertura
46.81
Bid
46.77
Ask
47.07
Minimo
46.77
Massimo
46.84
Volume
9
Variazione giornaliera
0.09%
Variazione Mensile
2.21%
Variazione Semestrale
11.70%
Variazione Annuale
10.72%
