报价部分
货币 / DNOV
回到股票

DNOV: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

46.78 USD 0.01 (0.02%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DNOV汇率已更改0.02%。当日，交易品种以低点46.78和高点46.78进行交易。

关注FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DNOV股票今天的价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November股票今天的定价为46.78。它在0.02%范围内交易，昨天的收盘价为46.77，交易量达到1。DNOV的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November股票是否支付股息？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November目前的价值为46.78。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.75%和USD。实时查看图表以跟踪DNOV走势。

如何购买DNOV股票？

您可以以46.78的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November股票。订单通常设置在46.78或47.08附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注DNOV的实时图表更新。

如何投资DNOV股票？

投资FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November需要考虑年度范围39.00 - 46.84和当前价格46.78。许多人在以46.78或47.08下订单之前，会比较2.23%和。实时查看DNOV价格图表，了解每日变化。

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November的最高价格是46.84。在39.00 - 46.84内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November的绩效。

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November股票的最低价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November（DNOV）的最低价格为39.00。将其与当前的46.78和39.00 - 46.84进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DNOV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DNOV股票是什么时候拆分的？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.77和10.75%中可见。

日范围
46.78 46.78
年范围
39.00 46.84
前一天收盘价
46.77
开盘价
46.78
卖价
46.78
买价
47.08
最低价
46.78
最高价
46.78
交易量
1
日变化
0.02%
月变化
2.23%
6个月变化
11.73%
年变化
10.75%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8