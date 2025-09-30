DNOV: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November
今日DNOV汇率已更改0.02%。当日，交易品种以低点46.78和高点46.78进行交易。
关注FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
DNOV股票今天的价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November股票今天的定价为46.78。它在0.02%范围内交易，昨天的收盘价为46.77，交易量达到1。DNOV的实时价格图表显示了这些更新。
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November股票是否支付股息？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November目前的价值为46.78。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.75%和USD。实时查看图表以跟踪DNOV走势。
如何购买DNOV股票？
您可以以46.78的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November股票。订单通常设置在46.78或47.08附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注DNOV的实时图表更新。
如何投资DNOV股票？
投资FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November需要考虑年度范围39.00 - 46.84和当前价格46.78。许多人在以46.78或47.08下订单之前，会比较2.23%和。实时查看DNOV价格图表，了解每日变化。
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November的最高价格是46.84。在39.00 - 46.84内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November的绩效。
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November股票的最低价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November（DNOV）的最低价格为39.00。将其与当前的46.78和39.00 - 46.84进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DNOV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DNOV股票是什么时候拆分的？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.77和10.75%中可见。
- 前一天收盘价
- 46.77
- 开盘价
- 46.78
- 卖价
- 46.78
- 买价
- 47.08
- 最低价
- 46.78
- 最高价
- 46.78
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.02%
- 月变化
- 2.23%
- 6个月变化
- 11.73%
- 年变化
- 10.75%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8