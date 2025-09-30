- Übersicht
DNOV: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November
Der Wechselkurs von DNOV hat sich für heute um 0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 46.78 bis zu einem Hoch von 46.82 gehandelt.
Verfolgen Sie die FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DNOV heute?
Die Aktie von FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) notiert heute bei 46.79. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.04% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 46.77 und das Handelsvolumen erreichte 6. Das Live-Chart von DNOV zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DNOV Dividenden?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November wird derzeit mit 46.79 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 10.77% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DNOV zu verfolgen.
Wie kaufe ich DNOV-Aktien?
Sie können Aktien von FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) zum aktuellen Kurs von 46.79 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 46.79 oder 47.09 platziert, während 6 und -0.06% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DNOV auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DNOV-Aktien?
Bei einer Investition in FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November müssen die jährliche Spanne 39.00 - 46.84 und der aktuelle Kurs 46.79 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.25% und 11.75%, bevor sie Orders zu 46.79 oder 47.09 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DNOV.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November?
Der höchste Kurs von FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) im vergangenen Jahr lag bei 46.84. Innerhalb von 39.00 - 46.84 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 46.77 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November?
Der niedrigste Kurs von FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) im Laufe des Jahres betrug 39.00. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 46.79 und der Spanne 39.00 - 46.84 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DNOV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DNOV statt?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 46.77 und 10.77% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 46.77
- Eröffnung
- 46.82
- Bid
- 46.79
- Ask
- 47.09
- Tief
- 46.78
- Hoch
- 46.82
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- 0.04%
- Monatsänderung
- 2.25%
- 6-Monatsänderung
- 11.75%
- Jahresänderung
- 10.77%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8