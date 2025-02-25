Moedas / DMLP
DMLP: Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited P
25.48 USD 0.27 (1.05%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DMLP para hoje mudou para -1.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.48 e o mais alto foi 25.70.
Veja a dinâmica do par de moedas Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited P. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
DMLP Notícias
Faixa diária
25.48 25.70
Faixa anual
24.01 34.88
- Fechamento anterior
- 25.75
- Open
- 25.55
- Bid
- 25.48
- Ask
- 25.78
- Low
- 25.48
- High
- 25.70
- Volume
- 25
- Mudança diária
- -1.05%
- Mudança mensal
- 1.23%
- Mudança de 6 meses
- -15.09%
- Mudança anual
- -15.71%
