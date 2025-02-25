通貨 / DMLP
DMLP: Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited P
25.63 USD 0.12 (0.47%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DMLPの今日の為替レートは、-0.47%変化しました。日中、通貨は1あたり25.45の安値と25.83の高値で取引されました。
Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Pダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
25.45 25.83
1年のレンジ
24.01 34.88
- 以前の終値
- 25.75
- 始値
- 25.83
- 買値
- 25.63
- 買値
- 25.93
- 安値
- 25.45
- 高値
- 25.83
- 出来高
- 81
- 1日の変化
- -0.47%
- 1ヶ月の変化
- 1.83%
- 6ヶ月の変化
- -14.60%
- 1年の変化
- -15.22%
