通貨 / DMLP
DMLP: Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited P

25.63 USD 0.12 (0.47%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DMLPの今日の為替レートは、-0.47%変化しました。日中、通貨は1あたり25.45の安値と25.83の高値で取引されました。

Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Pダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

DMLP News

1日のレンジ
25.45 25.83
1年のレンジ
24.01 34.88
以前の終値
25.75
始値
25.83
買値
25.63
買値
25.93
安値
25.45
高値
25.83
出来高
81
1日の変化
-0.47%
1ヶ月の変化
1.83%
6ヶ月の変化
-14.60%
1年の変化
-15.22%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K