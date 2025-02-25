QuotazioniSezioni
DMLP: Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited P

25.30 USD 0.33 (1.29%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DMLP ha avuto una variazione del -1.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.15 e ad un massimo di 25.63.

Segui le dinamiche di Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited P. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
25.15 25.63
Intervallo Annuale
24.01 34.88
Chiusura Precedente
25.63
Apertura
25.63
Bid
25.30
Ask
25.60
Minimo
25.15
Massimo
25.63
Volume
149
Variazione giornaliera
-1.29%
Variazione Mensile
0.52%
Variazione Semestrale
-15.69%
Variazione Annuale
-16.31%
20 settembre, sabato