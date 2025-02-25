Valute / DMLP
DMLP: Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited P
25.30 USD 0.33 (1.29%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DMLP ha avuto una variazione del -1.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.15 e ad un massimo di 25.63.
Segui le dinamiche di Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited P. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
25.15 25.63
Intervallo Annuale
24.01 34.88
- Chiusura Precedente
- 25.63
- Apertura
- 25.63
- Bid
- 25.30
- Ask
- 25.60
- Minimo
- 25.15
- Massimo
- 25.63
- Volume
- 149
- Variazione giornaliera
- -1.29%
- Variazione Mensile
- 0.52%
- Variazione Semestrale
- -15.69%
- Variazione Annuale
- -16.31%
20 settembre, sabato