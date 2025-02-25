Währungen / DMLP
DMLP: Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited P
25.63 USD 0.12 (0.47%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DMLP hat sich für heute um -0.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.45 bis zu einem Hoch von 25.83 gehandelt.
Verfolgen Sie die Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited P-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
DMLP News
- Sabine Royalty Trust: High Yield, But The Clock Is Ticking (NYSE:SBR)
- Top 3 Energy Stocks That Are Preparing To Pump This Quarter - Alliance Res Partners (NASDAQ:ARLP), Comstock Resources (NYSE:CRK)
- Dorchester Minerals Stock: Oil Sales Volumes Drop In Q2 2025 (NASDAQ:DMLP)
- Dorchester Minerals LP stock hits 52-week low at $24.07
- Dorchester Minerals: High-Yielding Oil Royalty Compounder (NASDAQ:DMLP)
- Dorchester Minerals LP stock hits 52-week low at 25.83 USD
- My Oil And Gas Income Is Glorious And Strong
- Dorchester Minerals reports annual meeting results
- Dorchester: Solid Business Model And Balance Sheet To Sustain Cash Distributions (DMLP)
- Bonhoeffer Capital Management Q4 2024 Letter
- CEOs at 197 Companies Made Big Stock Sales Lately
- Dorchester Minerals: Quarterly Distribution May Average $0.80 During 2025 (NASDAQ:DMLP)
Tagesspanne
25.45 25.83
Jahresspanne
24.01 34.88
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.75
- Eröffnung
- 25.83
- Bid
- 25.63
- Ask
- 25.93
- Tief
- 25.45
- Hoch
- 25.83
- Volumen
- 81
- Tagesänderung
- -0.47%
- Monatsänderung
- 1.83%
- 6-Monatsänderung
- -14.60%
- Jahresänderung
- -15.22%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K