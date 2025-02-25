Divisas / DMLP
DMLP: Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited P
25.75 USD 0.36 (1.42%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DMLP de hoy ha cambiado un 1.42%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.30, mientras que el máximo ha alcanzado 25.78.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited P. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
DMLP News
Rango diario
25.30 25.78
Rango anual
24.01 34.88
- Cierres anteriores
- 25.39
- Open
- 25.49
- Bid
- 25.75
- Ask
- 26.05
- Low
- 25.30
- High
- 25.78
- Volumen
- 235
- Cambio diario
- 1.42%
- Cambio mensual
- 2.30%
- Cambio a 6 meses
- -14.20%
- Cambio anual
- -14.82%
