Валюты / DMLP
DMLP: Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited P
25.39 USD 0.04 (0.16%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DMLP за сегодня изменился на -0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.33, а максимальная — 25.67.
Следите за динамикой Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited P. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
25.33 25.67
Годовой диапазон
24.01 34.88
- Предыдущее закрытие
- 25.43
- Open
- 25.50
- Bid
- 25.39
- Ask
- 25.69
- Low
- 25.33
- High
- 25.67
- Объем
- 218
- Дневное изменение
- -0.16%
- Месячное изменение
- 0.87%
- 6-месячное изменение
- -15.39%
- Годовое изменение
- -16.01%
