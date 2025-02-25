货币 / DMLP
DMLP: Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited P
25.40 USD 0.01 (0.04%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DMLP汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点25.30和高点25.49进行交易。
关注Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited P动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DMLP新闻
- Sabine Royalty Trust: High Yield, But The Clock Is Ticking (NYSE:SBR)
- Top 3 Energy Stocks That Are Preparing To Pump This Quarter - Alliance Res Partners (NASDAQ:ARLP), Comstock Resources (NYSE:CRK)
- Dorchester Minerals Stock: Oil Sales Volumes Drop In Q2 2025 (NASDAQ:DMLP)
- Dorchester Minerals LP stock hits 52-week low at $24.07
- Dorchester Minerals: High-Yielding Oil Royalty Compounder (NASDAQ:DMLP)
- Dorchester Minerals LP stock hits 52-week low at 25.83 USD
- My Oil And Gas Income Is Glorious And Strong
- Dorchester Minerals reports annual meeting results
- Dorchester: Solid Business Model And Balance Sheet To Sustain Cash Distributions (DMLP)
- Bonhoeffer Capital Management Q4 2024 Letter
- CEOs at 197 Companies Made Big Stock Sales Lately
- Dorchester Minerals: Quarterly Distribution May Average $0.80 During 2025 (NASDAQ:DMLP)
日范围
25.30 25.49
年范围
24.01 34.88
- 前一天收盘价
- 25.39
- 开盘价
- 25.49
- 卖价
- 25.40
- 买价
- 25.70
- 最低价
- 25.30
- 最高价
- 25.49
- 交易量
- 92
- 日变化
- 0.04%
- 月变化
- 0.91%
- 6个月变化
- -15.36%
- 年变化
- -15.98%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值