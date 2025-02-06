Moedas / DLHC
DLHC: DLH Holdings Corp
5.66 USD 0.20 (3.41%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DLHC para hoje mudou para -3.41%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.62 e o mais alto foi 6.00.
Veja a dinâmica do par de moedas DLH Holdings Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
5.62 6.00
Faixa anual
2.72 9.58
- Fechamento anterior
- 5.86
- Open
- 5.99
- Bid
- 5.66
- Ask
- 5.96
- Low
- 5.62
- High
- 6.00
- Volume
- 62
- Mudança diária
- -3.41%
- Mudança mensal
- 2.91%
- Mudança de 6 meses
- 40.10%
- Mudança anual
- -39.14%
