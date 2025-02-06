Devises / DLHC
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
DLHC: DLH Holdings Corp
5.61 USD 0.02 (0.36%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DLHC a changé de -0.36% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 5.58 et à un maximum de 5.67.
Suivez la dynamique DLH Holdings Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DLHC Nouvelles
- Are Options Traders Betting on a Big Move in DLH Holdings Stock?
- Wednesday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Earnings call transcript: DLH Holdings Q3 2025 revenue beats forecast, EPS misses
- DLH Holdings Q2 2025 presentation: revenue dips as debt reduction accelerates
- Dlh (DLHC) Q3 Revenue Falls 17%
- DLH Holdings Corp. (DLHC) Meets Q3 Earnings Estimates
- Heidrick & Struggles (HSII) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- AI. Robotics. Automation. DLH Technology and Innovation Powers Recently Honored Projects
- DLH Holdings Corp. (DLHC) Q1 2025 Earnings Call Transcript
Range quotidien
5.58 5.67
Range Annuel
2.72 9.58
- Clôture Précédente
- 5.63
- Ouverture
- 5.65
- Bid
- 5.61
- Ask
- 5.91
- Plus Bas
- 5.58
- Plus Haut
- 5.67
- Volume
- 18
- Changement quotidien
- -0.36%
- Changement Mensuel
- 2.00%
- Changement à 6 Mois
- 38.86%
- Changement Annuel
- -39.68%
20 septembre, samedi