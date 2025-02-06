Divisas / DLHC
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
DLHC: DLH Holdings Corp
5.86 USD 0.28 (5.02%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DLHC de hoy ha cambiado un 5.02%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 5.65, mientras que el máximo ha alcanzado 5.90.
Siga la dinámica de la pareja de divisas DLH Holdings Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DLHC News
- Are Options Traders Betting on a Big Move in DLH Holdings Stock?
- Wednesday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Earnings call transcript: DLH Holdings Q3 2025 revenue beats forecast, EPS misses
- DLH Holdings Q2 2025 presentation: revenue dips as debt reduction accelerates
- Dlh (DLHC) Q3 Revenue Falls 17%
- DLH Holdings Corp. (DLHC) Meets Q3 Earnings Estimates
- Heidrick & Struggles (HSII) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- AI. Robotics. Automation. DLH Technology and Innovation Powers Recently Honored Projects
- DLH Holdings Corp. (DLHC) Q1 2025 Earnings Call Transcript
Rango diario
5.65 5.90
Rango anual
2.72 9.58
- Cierres anteriores
- 5.58
- Open
- 5.72
- Bid
- 5.86
- Ask
- 6.16
- Low
- 5.65
- High
- 5.90
- Volumen
- 76
- Cambio diario
- 5.02%
- Cambio mensual
- 6.55%
- Cambio a 6 meses
- 45.05%
- Cambio anual
- -36.99%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B