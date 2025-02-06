通貨 / DLHC
DLHC: DLH Holdings Corp
5.63 USD 0.23 (3.92%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DLHCの今日の為替レートは、-3.92%変化しました。日中、通貨は1あたり5.62の安値と6.00の高値で取引されました。
DLH Holdings Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
5.62 6.00
1年のレンジ
2.72 9.58
- 以前の終値
- 5.86
- 始値
- 5.97
- 買値
- 5.63
- 買値
- 5.93
- 安値
- 5.62
- 高値
- 6.00
- 出来高
- 66
- 1日の変化
- -3.92%
- 1ヶ月の変化
- 2.36%
- 6ヶ月の変化
- 39.36%
- 1年の変化
- -39.46%
