KurseKategorien
Währungen / DLHC
Zurück zum Aktien

DLHC: DLH Holdings Corp

5.65 USD 0.02 (0.36%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DLHC hat sich für heute um 0.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.65 bis zu einem Hoch von 5.65 gehandelt.

Verfolgen Sie die DLH Holdings Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DLHC News

Tagesspanne
5.65 5.65
Jahresspanne
2.72 9.58
Vorheriger Schlusskurs
5.63
Eröffnung
5.65
Bid
5.65
Ask
5.95
Tief
5.65
Hoch
5.65
Volumen
1
Tagesänderung
0.36%
Monatsänderung
2.73%
6-Monatsänderung
39.85%
Jahresänderung
-39.25%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K