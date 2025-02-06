Währungen / DLHC
DLHC: DLH Holdings Corp
5.65 USD 0.02 (0.36%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DLHC hat sich für heute um 0.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.65 bis zu einem Hoch von 5.65 gehandelt.
Verfolgen Sie die DLH Holdings Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
5.65 5.65
Jahresspanne
2.72 9.58
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.63
- Eröffnung
- 5.65
- Bid
- 5.65
- Ask
- 5.95
- Tief
- 5.65
- Hoch
- 5.65
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 0.36%
- Monatsänderung
- 2.73%
- 6-Monatsänderung
- 39.85%
- Jahresänderung
- -39.25%
