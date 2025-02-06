QuotazioniSezioni
Valute / DLHC
Tornare a Azioni

DLHC: DLH Holdings Corp

5.61 USD 0.02 (0.36%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DLHC ha avuto una variazione del -0.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.58 e ad un massimo di 5.67.

Segui le dinamiche di DLH Holdings Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DLHC News

Intervallo Giornaliero
5.58 5.67
Intervallo Annuale
2.72 9.58
Chiusura Precedente
5.63
Apertura
5.65
Bid
5.61
Ask
5.91
Minimo
5.58
Massimo
5.67
Volume
18
Variazione giornaliera
-0.36%
Variazione Mensile
2.00%
Variazione Semestrale
38.86%
Variazione Annuale
-39.68%
21 settembre, domenica