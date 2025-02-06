Valute / DLHC
DLHC: DLH Holdings Corp
5.61 USD 0.02 (0.36%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DLHC ha avuto una variazione del -0.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.58 e ad un massimo di 5.67.
Segui le dinamiche di DLH Holdings Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
DLHC News
Intervallo Giornaliero
5.58 5.67
Intervallo Annuale
2.72 9.58
- Chiusura Precedente
- 5.63
- Apertura
- 5.65
- Bid
- 5.61
- Ask
- 5.91
- Minimo
- 5.58
- Massimo
- 5.67
- Volume
- 18
- Variazione giornaliera
- -0.36%
- Variazione Mensile
- 2.00%
- Variazione Semestrale
- 38.86%
- Variazione Annuale
- -39.68%
21 settembre, domenica