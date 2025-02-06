Валюты / DLHC
DLHC: DLH Holdings Corp
5.58 USD 0.08 (1.45%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DLHC за сегодня изменился на 1.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.50, а максимальная — 5.58.
Следите за динамикой DLH Holdings Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DLHC
Дневной диапазон
5.50 5.58
Годовой диапазон
2.72 9.58
- Предыдущее закрытие
- 5.50
- Open
- 5.50
- Bid
- 5.58
- Ask
- 5.88
- Low
- 5.50
- High
- 5.58
- Объем
- 143
- Дневное изменение
- 1.45%
- Месячное изменение
- 1.45%
- 6-месячное изменение
- 38.12%
- Годовое изменение
- -40.00%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.