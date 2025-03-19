- Visão do mercado
DIVY: Sound Equity Dividend Income ETF
A taxa do DIVY para hoje mudou para 0.35%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.02 e o mais alto foi 26.02.
Veja a dinâmica do par de moedas Sound Equity Dividend Income ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DIVY Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DIVY hoje?
Hoje Sound Equity Dividend Income ETF (DIVY) está avaliado em 26.02. O instrumento é negociado dentro de 0.35%, o fechamento de ontem foi 25.93, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DIVY em tempo real.
As ações de Sound Equity Dividend Income ETF pagam dividendos?
Atualmente Sound Equity Dividend Income ETF está avaliado em 26.02. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -3.16% e USD. Monitore os movimentos de DIVY no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DIVY?
Você pode comprar ações de Sound Equity Dividend Income ETF (DIVY) pelo preço atual 26.02. Ordens geralmente são executadas perto de 26.02 ou 26.32, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DIVY no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DIVY?
Investir em Sound Equity Dividend Income ETF envolve considerar a faixa anual 21.59 - 27.46 e o preço atual 26.02. Muitos comparam 0.08% e 2.81% antes de enviar ordens em 26.02 ou 26.32. Estude as mudanças diárias de preço de DIVY no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações REALITY SHARES DIVS ETF?
O maior preço de REALITY SHARES DIVS ETF (DIVY) no último ano foi 27.46. As ações oscilaram bastante dentro de 21.59 - 27.46, e a comparação com 25.93 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Sound Equity Dividend Income ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações REALITY SHARES DIVS ETF?
O menor preço de REALITY SHARES DIVS ETF (DIVY) no ano foi 21.59. A comparação com o preço atual 26.02 e 21.59 - 27.46 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DIVY em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DIVY?
No passado Sound Equity Dividend Income ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.93 e -3.16% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.93
- Open
- 26.02
- Bid
- 26.02
- Ask
- 26.32
- Low
- 26.02
- High
- 26.02
- Volume
- 1
- Mudança diária
- 0.35%
- Mudança mensal
- 0.08%
- Mudança de 6 meses
- 2.81%
- Mudança anual
- -3.16%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8