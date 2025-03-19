КотировкиРазделы
DIVY
DIVY: Sound Equity Dividend Income ETF

25.93 USD 0.11 (0.42%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DIVY за сегодня изменился на -0.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.85, а максимальная — 25.93.

Следите за динамикой Sound Equity Dividend Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости DIVY

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DIVY сегодня?

Sound Equity Dividend Income ETF (DIVY) сегодня оценивается на уровне 25.93. Инструмент торгуется в пределах -0.42%, вчерашнее закрытие составило 26.04, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DIVY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Sound Equity Dividend Income ETF?

Sound Equity Dividend Income ETF в настоящее время оценивается в 25.93. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.50% и USD. Отслеживайте движения DIVY на графике в реальном времени.

Как купить акции DIVY?

Вы можете купить акции Sound Equity Dividend Income ETF (DIVY) по текущей цене 25.93. Ордера обычно размещаются около 25.93 или 26.23, тогда как 5 и 0.31% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DIVY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DIVY?

Инвестирование в Sound Equity Dividend Income ETF предполагает учет годового диапазона 21.59 - 27.46 и текущей цены 25.93. Многие сравнивают -0.27% и 2.45% перед размещением ордеров на 25.93 или 26.23. Изучайте ежедневные изменения цены DIVY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции REALITY SHARES DIVS ETF?

Самая высокая цена REALITY SHARES DIVS ETF (DIVY) за последний год составила 27.46. Акции заметно колебались в пределах 21.59 - 27.46, сравнение с 26.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Sound Equity Dividend Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции REALITY SHARES DIVS ETF?

Самая низкая цена REALITY SHARES DIVS ETF (DIVY) за год составила 21.59. Сравнение с текущими 25.93 и 21.59 - 27.46 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DIVY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DIVY?

В прошлом Sound Equity Dividend Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.04 и -3.50% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.85 25.93
Годовой диапазон
21.59 27.46
Предыдущее закрытие
26.04
Open
25.85
Bid
25.93
Ask
26.23
Low
25.85
High
25.93
Объем
5
Дневное изменение
-0.42%
Месячное изменение
-0.27%
6-месячное изменение
2.45%
Годовое изменение
-3.50%
