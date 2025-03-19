- Обзор рынка
DIVY: Sound Equity Dividend Income ETF
Курс DIVY за сегодня изменился на -0.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.85, а максимальная — 25.93.
Следите за динамикой Sound Equity Dividend Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DIVY
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DIVY сегодня?
Sound Equity Dividend Income ETF (DIVY) сегодня оценивается на уровне 25.93. Инструмент торгуется в пределах -0.42%, вчерашнее закрытие составило 26.04, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DIVY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Sound Equity Dividend Income ETF?
Sound Equity Dividend Income ETF в настоящее время оценивается в 25.93. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.50% и USD. Отслеживайте движения DIVY на графике в реальном времени.
Как купить акции DIVY?
Вы можете купить акции Sound Equity Dividend Income ETF (DIVY) по текущей цене 25.93. Ордера обычно размещаются около 25.93 или 26.23, тогда как 5 и 0.31% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DIVY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DIVY?
Инвестирование в Sound Equity Dividend Income ETF предполагает учет годового диапазона 21.59 - 27.46 и текущей цены 25.93. Многие сравнивают -0.27% и 2.45% перед размещением ордеров на 25.93 или 26.23. Изучайте ежедневные изменения цены DIVY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции REALITY SHARES DIVS ETF?
Самая высокая цена REALITY SHARES DIVS ETF (DIVY) за последний год составила 27.46. Акции заметно колебались в пределах 21.59 - 27.46, сравнение с 26.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Sound Equity Dividend Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции REALITY SHARES DIVS ETF?
Самая низкая цена REALITY SHARES DIVS ETF (DIVY) за год составила 21.59. Сравнение с текущими 25.93 и 21.59 - 27.46 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DIVY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DIVY?
В прошлом Sound Equity Dividend Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.04 и -3.50% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.04
- Open
- 25.85
- Bid
- 25.93
- Ask
- 26.23
- Low
- 25.85
- High
- 25.93
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- -0.42%
- Месячное изменение
- -0.27%
- 6-месячное изменение
- 2.45%
- Годовое изменение
- -3.50%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8