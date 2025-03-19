- Übersicht
DIVY: Sound Equity Dividend Income ETF
Der Wechselkurs von DIVY hat sich für heute um 0.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.92 bis zu einem Hoch von 26.07 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sound Equity Dividend Income ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
DIVY News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DIVY heute?
Die Aktie von Sound Equity Dividend Income ETF (DIVY) notiert heute bei 26.07. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.54% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.93 und das Handelsvolumen erreichte 13. Das Live-Chart von DIVY zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DIVY Dividenden?
Sound Equity Dividend Income ETF wird derzeit mit 26.07 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -2.98% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DIVY zu verfolgen.
Wie kaufe ich DIVY-Aktien?
Sie können Aktien von Sound Equity Dividend Income ETF (DIVY) zum aktuellen Kurs von 26.07 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 26.07 oder 26.37 platziert, während 13 und 0.19% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DIVY auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DIVY-Aktien?
Bei einer Investition in Sound Equity Dividend Income ETF müssen die jährliche Spanne 21.59 - 27.46 und der aktuelle Kurs 26.07 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.27% und 3.00%, bevor sie Orders zu 26.07 oder 26.37 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DIVY.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von REALITY SHARES DIVS ETF?
Der höchste Kurs von REALITY SHARES DIVS ETF (DIVY) im vergangenen Jahr lag bei 27.46. Innerhalb von 21.59 - 27.46 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.93 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Sound Equity Dividend Income ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von REALITY SHARES DIVS ETF?
Der niedrigste Kurs von REALITY SHARES DIVS ETF (DIVY) im Laufe des Jahres betrug 21.59. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 26.07 und der Spanne 21.59 - 27.46 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DIVY live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DIVY statt?
Sound Equity Dividend Income ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.93 und -2.98% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
