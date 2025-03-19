- Aperçu
DIVY: Sound Equity Dividend Income ETF
Le taux de change de DIVY a changé de -0.42% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.85 et à un maximum de 25.93.
Suivez la dynamique Sound Equity Dividend Income ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DIVY Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DIVY aujourd'hui ?
L'action Sound Equity Dividend Income ETF est cotée à 25.93 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.42%, a clôturé hier à 26.04 et son volume d'échange a atteint 5. Le graphique en temps réel du cours de DIVY présente ces mises à jour.
L'action Sound Equity Dividend Income ETF verse-t-elle des dividendes ?
Sound Equity Dividend Income ETF est actuellement valorisé à 25.93. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -3.50% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DIVY.
Comment acheter des actions DIVY ?
Vous pouvez acheter des actions Sound Equity Dividend Income ETF au cours actuel de 25.93. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.93 ou de 26.23, le 5 et le 0.31% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DIVY sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DIVY ?
Investir dans Sound Equity Dividend Income ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 21.59 - 27.46 et le prix actuel 25.93. Beaucoup comparent -0.27% et 2.45% avant de passer des ordres à 25.93 ou 26.23. Consultez le graphique du cours de DIVY en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action REALITY SHARES DIVS ETF ?
Le cours le plus élevé de REALITY SHARES DIVS ETF l'année dernière était 27.46. Au cours de 21.59 - 27.46, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 26.04 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Sound Equity Dividend Income ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action REALITY SHARES DIVS ETF ?
Le cours le plus bas de REALITY SHARES DIVS ETF (DIVY) sur l'année a été 21.59. Sa comparaison avec 25.93 et 21.59 - 27.46 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DIVY sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DIVY a-t-elle été divisée ?
Sound Equity Dividend Income ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 26.04 et -3.50% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 26.04
- Ouverture
- 25.85
- Bid
- 25.93
- Ask
- 26.23
- Plus Bas
- 25.85
- Plus Haut
- 25.93
- Volume
- 5
- Changement quotidien
- -0.42%
- Changement Mensuel
- -0.27%
- Changement à 6 Mois
- 2.45%
- Changement Annuel
- -3.50%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8