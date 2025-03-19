DIVY: Sound Equity Dividend Income ETF
今日DIVY汇率已更改0.35%。当日，交易品种以低点26.02和高点26.02进行交易。
关注Sound Equity Dividend Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
DIVY股票今天的价格是多少？
Sound Equity Dividend Income ETF股票今天的定价为26.02。它在0.35%范围内交易，昨天的收盘价为25.93，交易量达到1。DIVY的实时价格图表显示了这些更新。
Sound Equity Dividend Income ETF股票是否支付股息？
Sound Equity Dividend Income ETF目前的价值为26.02。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.16%和USD。实时查看图表以跟踪DIVY走势。
如何购买DIVY股票？
您可以以26.02的当前价格购买Sound Equity Dividend Income ETF股票。订单通常设置在26.02或26.32附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注DIVY的实时图表更新。
如何投资DIVY股票？
投资Sound Equity Dividend Income ETF需要考虑年度范围21.59 - 27.46和当前价格26.02。许多人在以26.02或26.32下订单之前，会比较0.08%和。实时查看DIVY价格图表，了解每日变化。
REALITY SHARES DIVS ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，REALITY SHARES DIVS ETF的最高价格是27.46。在21.59 - 27.46内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Sound Equity Dividend Income ETF的绩效。
REALITY SHARES DIVS ETF股票的最低价格是多少？
REALITY SHARES DIVS ETF（DIVY）的最低价格为21.59。将其与当前的26.02和21.59 - 27.46进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DIVY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DIVY股票是什么时候拆分的？
Sound Equity Dividend Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.93和-3.16%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.93
- 开盘价
- 26.02
- 卖价
- 26.02
- 买价
- 26.32
- 最低价
- 26.02
- 最高价
- 26.02
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.35%
- 月变化
- 0.08%
- 6个月变化
- 2.81%
- 年变化
- -3.16%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8