DIVY: Sound Equity Dividend Income ETF

26.02 USD 0.09 (0.35%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DIVY汇率已更改0.35%。当日，交易品种以低点26.02和高点26.02进行交易。

关注Sound Equity Dividend Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

DIVY股票今天的价格是多少？

Sound Equity Dividend Income ETF股票今天的定价为26.02。它在0.35%范围内交易，昨天的收盘价为25.93，交易量达到1。DIVY的实时价格图表显示了这些更新。

Sound Equity Dividend Income ETF股票是否支付股息？

Sound Equity Dividend Income ETF目前的价值为26.02。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.16%和USD。实时查看图表以跟踪DIVY走势。

如何购买DIVY股票？

您可以以26.02的当前价格购买Sound Equity Dividend Income ETF股票。订单通常设置在26.02或26.32附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注DIVY的实时图表更新。

如何投资DIVY股票？

投资Sound Equity Dividend Income ETF需要考虑年度范围21.59 - 27.46和当前价格26.02。许多人在以26.02或26.32下订单之前，会比较0.08%和。实时查看DIVY价格图表，了解每日变化。

REALITY SHARES DIVS ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，REALITY SHARES DIVS ETF的最高价格是27.46。在21.59 - 27.46内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Sound Equity Dividend Income ETF的绩效。

REALITY SHARES DIVS ETF股票的最低价格是多少？

REALITY SHARES DIVS ETF（DIVY）的最低价格为21.59。将其与当前的26.02和21.59 - 27.46进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DIVY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DIVY股票是什么时候拆分的？

Sound Equity Dividend Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.93和-3.16%中可见。

日范围
26.02 26.02
年范围
21.59 27.46
前一天收盘价
25.93
开盘价
26.02
卖价
26.02
买价
26.32
最低价
26.02
最高价
26.02
交易量
1
日变化
0.35%
月变化
0.08%
6个月变化
2.81%
年变化
-3.16%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8