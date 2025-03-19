クォートセクション
通貨 / DIVY
DIVY: Sound Equity Dividend Income ETF

26.02 USD 0.09 (0.35%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DIVYの今日の為替レートは、0.35%変化しました。日中、通貨は1あたり26.02の安値と26.02の高値で取引されました。

Sound Equity Dividend Income ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

DIVY株の現在の価格は？

Sound Equity Dividend Income ETFの株価は本日26.02です。0.35%内で取引され、前日の終値は25.93、取引量は1に達しました。DIVYのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Sound Equity Dividend Income ETFの株は配当を出しますか？

Sound Equity Dividend Income ETFの現在の価格は26.02です。配当方針は会社によりますが、投資家は-3.16%やUSDにも注目します。DIVYの動きはライブチャートで確認できます。

DIVY株を買う方法は？

Sound Equity Dividend Income ETFの株は現在26.02で購入可能です。注文は通常26.02または26.32付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。DIVYの最新情報はライブチャートで確認できます。

DIVY株に投資する方法は？

Sound Equity Dividend Income ETFへの投資では、年間の値幅21.59 - 27.46と現在の26.02を考慮します。注文は多くの場合26.02や26.32で行われる前に、0.08%や2.81%と比較されます。DIVYの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

REALITY SHARES DIVS ETFの株の最高値は？

REALITY SHARES DIVS ETFの過去1年の最高値は27.46でした。21.59 - 27.46内で株価は大きく変動し、25.93と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Sound Equity Dividend Income ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

REALITY SHARES DIVS ETFの株の最低値は？

REALITY SHARES DIVS ETF(DIVY)の年間最安値は21.59でした。現在の26.02や21.59 - 27.46と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DIVYの動きはライブチャートで確認できます。

DIVYの株式分割はいつ行われましたか？

Sound Equity Dividend Income ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.93、-3.16%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
26.02 26.02
1年のレンジ
21.59 27.46
以前の終値
25.93
始値
26.02
買値
26.02
買値
26.32
安値
26.02
高値
26.02
出来高
1
1日の変化
0.35%
1ヶ月の変化
0.08%
6ヶ月の変化
2.81%
1年の変化
-3.16%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8