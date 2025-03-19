- 概要
DIVY: Sound Equity Dividend Income ETF
DIVYの今日の為替レートは、0.35%変化しました。日中、通貨は1あたり26.02の安値と26.02の高値で取引されました。
Sound Equity Dividend Income ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
DIVY株の現在の価格は？
Sound Equity Dividend Income ETFの株価は本日26.02です。0.35%内で取引され、前日の終値は25.93、取引量は1に達しました。DIVYのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Sound Equity Dividend Income ETFの株は配当を出しますか？
Sound Equity Dividend Income ETFの現在の価格は26.02です。配当方針は会社によりますが、投資家は-3.16%やUSDにも注目します。DIVYの動きはライブチャートで確認できます。
DIVY株を買う方法は？
Sound Equity Dividend Income ETFの株は現在26.02で購入可能です。注文は通常26.02または26.32付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。DIVYの最新情報はライブチャートで確認できます。
DIVY株に投資する方法は？
Sound Equity Dividend Income ETFへの投資では、年間の値幅21.59 - 27.46と現在の26.02を考慮します。注文は多くの場合26.02や26.32で行われる前に、0.08%や2.81%と比較されます。DIVYの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
REALITY SHARES DIVS ETFの株の最高値は？
REALITY SHARES DIVS ETFの過去1年の最高値は27.46でした。21.59 - 27.46内で株価は大きく変動し、25.93と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Sound Equity Dividend Income ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
REALITY SHARES DIVS ETFの株の最低値は？
REALITY SHARES DIVS ETF(DIVY)の年間最安値は21.59でした。現在の26.02や21.59 - 27.46と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DIVYの動きはライブチャートで確認できます。
DIVYの株式分割はいつ行われましたか？
Sound Equity Dividend Income ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.93、-3.16%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 25.93
- 始値
- 26.02
- 買値
- 26.02
- 買値
- 26.32
- 安値
- 26.02
- 高値
- 26.02
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- 0.35%
- 1ヶ月の変化
- 0.08%
- 6ヶ月の変化
- 2.81%
- 1年の変化
- -3.16%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8