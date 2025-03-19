- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
DIVY: Sound Equity Dividend Income ETF
Il tasso di cambio DIVY ha avuto una variazione del -0.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.85 e ad un massimo di 25.93.
Segui le dinamiche di Sound Equity Dividend Income ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DIVY News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DIVY oggi?
Oggi le azioni Sound Equity Dividend Income ETF sono prezzate a 25.93. Viene scambiato all'interno di -0.42%, la chiusura di ieri è stata 26.04 e il volume degli scambi ha raggiunto 5. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DIVY mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Sound Equity Dividend Income ETF pagano dividendi?
Sound Equity Dividend Income ETF è attualmente valutato a 25.93. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -3.50% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DIVY.
Come acquistare azioni DIVY?
Puoi acquistare azioni Sound Equity Dividend Income ETF al prezzo attuale di 25.93. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.93 o 26.23, mentre 5 e 0.31% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DIVY sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DIVY?
Investire in Sound Equity Dividend Income ETF implica considerare l'intervallo annuale 21.59 - 27.46 e il prezzo attuale 25.93. Molti confrontano -0.27% e 2.45% prima di effettuare ordini su 25.93 o 26.23. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DIVY con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni REALITY SHARES DIVS ETF?
Il prezzo massimo di REALITY SHARES DIVS ETF nell'ultimo anno è stato 27.46. All'interno di 21.59 - 27.46, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 26.04 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Sound Equity Dividend Income ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni REALITY SHARES DIVS ETF?
Il prezzo più basso di REALITY SHARES DIVS ETF (DIVY) nel corso dell'anno è stato 21.59. Confrontandolo con gli attuali 25.93 e 21.59 - 27.46 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DIVY muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DIVY?
Sound Equity Dividend Income ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 26.04 e -3.50%.
- Chiusura Precedente
- 26.04
- Apertura
- 25.85
- Bid
- 25.93
- Ask
- 26.23
- Minimo
- 25.85
- Massimo
- 25.93
- Volume
- 5
- Variazione giornaliera
- -0.42%
- Variazione Mensile
- -0.27%
- Variazione Semestrale
- 2.45%
- Variazione Annuale
- -3.50%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8