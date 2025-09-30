- Visão do mercado
DIVP: The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incom
A taxa do DIVP para hoje mudou para 0.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.06 e o mais alto foi 25.13.
Veja a dinâmica do par de moedas The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incom. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DIVP hoje?
Hoje The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incom (DIVP) está avaliado em 25.13. O instrumento é negociado dentro de 0.12%, o fechamento de ontem foi 25.10, e o volume de negociação atingiu 8. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DIVP em tempo real.
As ações de The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incom pagam dividendos?
Atualmente The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incom está avaliado em 25.13. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -5.46% e USD. Monitore os movimentos de DIVP no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DIVP?
Você pode comprar ações de The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incom (DIVP) pelo preço atual 25.13. Ordens geralmente são executadas perto de 25.13 ou 25.43, enquanto 8 e 0.28% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DIVP no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DIVP?
Investir em The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incom envolve considerar a faixa anual 22.79 - 27.11 e o preço atual 25.13. Muitos comparam -1.76% e -3.46% antes de enviar ordens em 25.13 ou 25.43. Estude as mudanças diárias de preço de DIVP no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Cullen Enhanced Equity Income ETF?
O maior preço de Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) no último ano foi 27.11. As ações oscilaram bastante dentro de 22.79 - 27.11, e a comparação com 25.10 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incom no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Cullen Enhanced Equity Income ETF?
O menor preço de Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) no ano foi 22.79. A comparação com o preço atual 25.13 e 22.79 - 27.11 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DIVP em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DIVP?
No passado The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incom passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.10 e -5.46% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.10
- Open
- 25.06
- Bid
- 25.13
- Ask
- 25.43
- Low
- 25.06
- High
- 25.13
- Volume
- 8
- Mudança diária
- 0.12%
- Mudança mensal
- -1.76%
- Mudança de 6 meses
- -3.46%
- Mudança anual
- -5.46%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8