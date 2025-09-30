- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
DIVP: The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incom
Le taux de change de DIVP a changé de -0.71% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.08 et à un maximum de 25.19.
Suivez la dynamique The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incom. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DIVP aujourd'hui ?
L'action The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incom est cotée à 25.10 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.71%, a clôturé hier à 25.28 et son volume d'échange a atteint 7. Le graphique en temps réel du cours de DIVP présente ces mises à jour.
L'action The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incom verse-t-elle des dividendes ?
The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incom est actuellement valorisé à 25.10. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -5.57% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DIVP.
Comment acheter des actions DIVP ?
Vous pouvez acheter des actions The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incom au cours actuel de 25.10. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.10 ou de 25.40, le 7 et le -0.36% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DIVP sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DIVP ?
Investir dans The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incom implique de prendre en compte la fourchette annuelle 22.79 - 27.11 et le prix actuel 25.10. Beaucoup comparent -1.88% et -3.57% avant de passer des ordres à 25.10 ou 25.40. Consultez le graphique du cours de DIVP en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Cullen Enhanced Equity Income ETF ?
Le cours le plus élevé de Cullen Enhanced Equity Income ETF l'année dernière était 27.11. Au cours de 22.79 - 27.11, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.28 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incom sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Cullen Enhanced Equity Income ETF ?
Le cours le plus bas de Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) sur l'année a été 22.79. Sa comparaison avec 25.10 et 22.79 - 27.11 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DIVP sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DIVP a-t-elle été divisée ?
The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incom a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.28 et -5.57% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 25.28
- Ouverture
- 25.19
- Bid
- 25.10
- Ask
- 25.40
- Plus Bas
- 25.08
- Plus Haut
- 25.19
- Volume
- 7
- Changement quotidien
- -0.71%
- Changement Mensuel
- -1.88%
- Changement à 6 Mois
- -3.57%
- Changement Annuel
- -5.57%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8