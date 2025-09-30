- Обзор рынка
DIVP: The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incom
Курс DIVP за сегодня изменился на -0.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.08, а максимальная — 25.19.
Следите за динамикой The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incom. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DIVP сегодня?
The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incom (DIVP) сегодня оценивается на уровне 25.10. Инструмент торгуется в пределах -0.71%, вчерашнее закрытие составило 25.28, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DIVP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incom?
The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incom в настоящее время оценивается в 25.10. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -5.57% и USD. Отслеживайте движения DIVP на графике в реальном времени.
Как купить акции DIVP?
Вы можете купить акции The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incom (DIVP) по текущей цене 25.10. Ордера обычно размещаются около 25.10 или 25.40, тогда как 7 и -0.36% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DIVP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DIVP?
Инвестирование в The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incom предполагает учет годового диапазона 22.79 - 27.11 и текущей цены 25.10. Многие сравнивают -1.88% и -3.57% перед размещением ордеров на 25.10 или 25.40. Изучайте ежедневные изменения цены DIVP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Cullen Enhanced Equity Income ETF?
Самая высокая цена Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) за последний год составила 27.11. Акции заметно колебались в пределах 22.79 - 27.11, сравнение с 25.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incom на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Cullen Enhanced Equity Income ETF?
Самая низкая цена Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) за год составила 22.79. Сравнение с текущими 25.10 и 22.79 - 27.11 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DIVP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DIVP?
В прошлом The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incom проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.28 и -5.57% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.28
- Open
- 25.19
- Bid
- 25.10
- Ask
- 25.40
- Low
- 25.08
- High
- 25.19
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- -0.71%
- Месячное изменение
- -1.88%
- 6-месячное изменение
- -3.57%
- Годовое изменение
- -5.57%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8