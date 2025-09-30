- Panorámica
DIVP: The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incom
El tipo de cambio de DIVP de hoy ha cambiado un 0.12%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.06, mientras que el máximo ha alcanzado 25.13.
Siga la dinámica de la pareja de divisas The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incom. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DIVP hoy?
The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incom (DIVP) se evalúa hoy en 25.13. El instrumento se negocia dentro de 0.12%; el cierre de ayer ha sido 25.10 y el volumen comercial ha alcanzado 8. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DIVP en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incom?
The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incom se evalúa actualmente en 25.13. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -5.46% y USD. Monitoree los movimientos de DIVP en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DIVP?
Puede comprar acciones de The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incom (DIVP) al precio actual de 25.13. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 25.13 o 25.43, mientras que 8 y 0.28% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DIVP en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DIVP?
Invertir en The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incom implica tener en cuenta el rango anual 22.79 - 27.11 y el precio actual 25.13. Muchos comparan -1.76% y -3.46% antes de colocar órdenes en 25.13 o 25.43. Estudie los cambios diarios de precios de DIVP en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Cullen Enhanced Equity Income ETF?
El precio más alto de Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) en el último año ha sido 27.11. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 22.79 - 27.11, una comparación con 25.10 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incom en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Cullen Enhanced Equity Income ETF?
El precio más bajo de Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) para el año ha sido 22.79. La comparación con los actuales 25.13 y 22.79 - 27.11 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DIVP en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DIVP?
En el pasado, The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incom ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 25.10 y -5.46% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 25.10
- Open
- 25.06
- Bid
- 25.13
- Ask
- 25.43
- Low
- 25.06
- High
- 25.13
- Volumen
- 8
- Cambio diario
- 0.12%
- Cambio mensual
- -1.76%
- Cambio a 6 meses
- -3.46%
- Cambio anual
- -5.46%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8