报价部分
货币 / DIVP
DIVP: The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incom

25.13 USD 0.03 (0.12%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DIVP汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点25.06和高点25.13进行交易。

关注The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incom动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

DIVP股票今天的价格是多少？

The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incom股票今天的定价为25.13。它在0.12%范围内交易，昨天的收盘价为25.10，交易量达到8。DIVP的实时价格图表显示了这些更新。

The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incom股票是否支付股息？

The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incom目前的价值为25.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-5.46%和USD。实时查看图表以跟踪DIVP走势。

如何购买DIVP股票？

您可以以25.13的当前价格购买The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incom股票。订单通常设置在25.13或25.43附近，而8和0.28%显示市场活动。立即关注DIVP的实时图表更新。

如何投资DIVP股票？

投资The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incom需要考虑年度范围22.79 - 27.11和当前价格25.13。许多人在以25.13或25.43下订单之前，会比较-1.76%和。实时查看DIVP价格图表，了解每日变化。

Cullen Enhanced Equity Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Cullen Enhanced Equity Income ETF的最高价格是27.11。在22.79 - 27.11内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incom的绩效。

Cullen Enhanced Equity Income ETF股票的最低价格是多少？

Cullen Enhanced Equity Income ETF（DIVP）的最低价格为22.79。将其与当前的25.13和22.79 - 27.11进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DIVP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DIVP股票是什么时候拆分的？

The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incom历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.10和-5.46%中可见。

日范围
25.06 25.13
年范围
22.79 27.11
前一天收盘价
25.10
开盘价
25.06
卖价
25.13
买价
25.43
最低价
25.06
最高价
25.13
交易量
8
日变化
0.12%
月变化
-1.76%
6个月变化
-3.46%
年变化
-5.46%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8