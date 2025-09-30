- 概要
DIVP: The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incom
DIVPの今日の為替レートは、0.12%変化しました。日中、通貨は1あたり25.06の安値と25.13の高値で取引されました。
The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incomダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
DIVP株の現在の価格は？
The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incomの株価は本日25.13です。0.12%内で取引され、前日の終値は25.10、取引量は8に達しました。DIVPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incomの株は配当を出しますか？
The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incomの現在の価格は25.13です。配当方針は会社によりますが、投資家は-5.46%やUSDにも注目します。DIVPの動きはライブチャートで確認できます。
DIVP株を買う方法は？
The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incomの株は現在25.13で購入可能です。注文は通常25.13または25.43付近で行われ、8や0.28%が市場の動きを示します。DIVPの最新情報はライブチャートで確認できます。
DIVP株に投資する方法は？
The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incomへの投資では、年間の値幅22.79 - 27.11と現在の25.13を考慮します。注文は多くの場合25.13や25.43で行われる前に、-1.76%や-3.46%と比較されます。DIVPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Cullen Enhanced Equity Income ETFの株の最高値は？
Cullen Enhanced Equity Income ETFの過去1年の最高値は27.11でした。22.79 - 27.11内で株価は大きく変動し、25.10と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incomのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Cullen Enhanced Equity Income ETFの株の最低値は？
Cullen Enhanced Equity Income ETF(DIVP)の年間最安値は22.79でした。現在の25.13や22.79 - 27.11と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DIVPの動きはライブチャートで確認できます。
DIVPの株式分割はいつ行われましたか？
The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incomは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.10、-5.46%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 25.10
- 始値
- 25.06
- 買値
- 25.13
- 買値
- 25.43
- 安値
- 25.06
- 高値
- 25.13
- 出来高
- 8
- 1日の変化
- 0.12%
- 1ヶ月の変化
- -1.76%
- 6ヶ月の変化
- -3.46%
- 1年の変化
- -5.46%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8