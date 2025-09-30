- Übersicht
DIVP: The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incom
Der Wechselkurs von DIVP hat sich für heute um 0.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.06 bis zu einem Hoch von 25.19 gehandelt.
Verfolgen Sie die The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incom-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DIVP heute?
Die Aktie von The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incom (DIVP) notiert heute bei 25.14. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.16% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.10 und das Handelsvolumen erreichte 12. Das Live-Chart von DIVP zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DIVP Dividenden?
The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incom wird derzeit mit 25.14 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -5.42% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DIVP zu verfolgen.
Wie kaufe ich DIVP-Aktien?
Sie können Aktien von The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incom (DIVP) zum aktuellen Kurs von 25.14 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.14 oder 25.44 platziert, während 12 und -0.20% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DIVP auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DIVP-Aktien?
Bei einer Investition in The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incom müssen die jährliche Spanne 22.79 - 27.11 und der aktuelle Kurs 25.14 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.72% und -3.42%, bevor sie Orders zu 25.14 oder 25.44 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DIVP.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Cullen Enhanced Equity Income ETF?
Der höchste Kurs von Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) im vergangenen Jahr lag bei 27.11. Innerhalb von 22.79 - 27.11 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.10 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incom mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Cullen Enhanced Equity Income ETF?
Der niedrigste Kurs von Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) im Laufe des Jahres betrug 22.79. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.14 und der Spanne 22.79 - 27.11 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DIVP live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DIVP statt?
The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incom hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.10 und -5.42% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.10
- Eröffnung
- 25.19
- Bid
- 25.14
- Ask
- 25.44
- Tief
- 25.06
- Hoch
- 25.19
- Volumen
- 12
- Tagesänderung
- 0.16%
- Monatsänderung
- -1.72%
- 6-Monatsänderung
- -3.42%
- Jahresänderung
- -5.42%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8