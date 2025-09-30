- Panoramica
DIVP: The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incom
Il tasso di cambio DIVP ha avuto una variazione del -0.71% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.08 e ad un massimo di 25.19.
Segui le dinamiche di The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incom. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DIVP oggi?
Oggi le azioni The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incom sono prezzate a 25.10. Viene scambiato all'interno di -0.71%, la chiusura di ieri è stata 25.28 e il volume degli scambi ha raggiunto 7. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DIVP mostra questi aggiornamenti.
Le azioni The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incom pagano dividendi?
The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incom è attualmente valutato a 25.10. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -5.57% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DIVP.
Come acquistare azioni DIVP?
Puoi acquistare azioni The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incom al prezzo attuale di 25.10. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.10 o 25.40, mentre 7 e -0.36% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DIVP sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DIVP?
Investire in The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incom implica considerare l'intervallo annuale 22.79 - 27.11 e il prezzo attuale 25.10. Molti confrontano -1.88% e -3.57% prima di effettuare ordini su 25.10 o 25.40. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DIVP con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Cullen Enhanced Equity Income ETF?
Il prezzo massimo di Cullen Enhanced Equity Income ETF nell'ultimo anno è stato 27.11. All'interno di 22.79 - 27.11, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.28 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incom utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Cullen Enhanced Equity Income ETF?
Il prezzo più basso di Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) nel corso dell'anno è stato 22.79. Confrontandolo con gli attuali 25.10 e 22.79 - 27.11 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DIVP muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DIVP?
The Advisors? Inner Circle Fund II Cullen Enhanced Equity Incom ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.28 e -5.57%.
- Chiusura Precedente
- 25.28
- Apertura
- 25.19
- Bid
- 25.10
- Ask
- 25.40
- Minimo
- 25.08
- Massimo
- 25.19
- Volume
- 7
- Variazione giornaliera
- -0.71%
- Variazione Mensile
- -1.88%
- Variazione Semestrale
- -3.57%
- Variazione Annuale
- -5.57%
