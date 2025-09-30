- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
DFCA: Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETF
A taxa do DFCA para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 49.81 e o mais alto foi 49.87.
Veja a dinâmica do par de moedas Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DFCA hoje?
Hoje Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) está avaliado em 49.82. O instrumento é negociado dentro de 0.00%, o fechamento de ontem foi 49.82, e o volume de negociação atingiu 93. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DFCA em tempo real.
As ações de Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETF pagam dividendos?
Atualmente Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETF está avaliado em 49.82. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.16% e USD. Monitore os movimentos de DFCA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DFCA?
Você pode comprar ações de Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) pelo preço atual 49.82. Ordens geralmente são executadas perto de 49.82 ou 50.12, enquanto 93 e -0.02% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DFCA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DFCA?
Investir em Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETF envolve considerar a faixa anual 48.93 - 51.02 e o preço atual 49.82. Muitos comparam 1.14% e -1.58% antes de enviar ordens em 49.82 ou 50.12. Estude as mudanças diárias de preço de DFCA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Dimensional California Municipal Bond ETF?
O maior preço de Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) no último ano foi 51.02. As ações oscilaram bastante dentro de 48.93 - 51.02, e a comparação com 49.82 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Dimensional California Municipal Bond ETF?
O menor preço de Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) no ano foi 48.93. A comparação com o preço atual 49.82 e 48.93 - 51.02 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DFCA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DFCA?
No passado Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 49.82 e -0.16% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 49.82
- Open
- 49.83
- Bid
- 49.82
- Ask
- 50.12
- Low
- 49.81
- High
- 49.87
- Volume
- 93
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 1.14%
- Mudança de 6 meses
- -1.58%
- Mudança anual
- -0.16%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8