- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
DFCA: Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETF
Der Wechselkurs von DFCA hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 49.81 bis zu einem Hoch von 49.87 gehandelt.
Verfolgen Sie die Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DFCA heute?
Die Aktie von Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) notiert heute bei 49.82. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.00% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 49.82 und das Handelsvolumen erreichte 93. Das Live-Chart von DFCA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DFCA Dividenden?
Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETF wird derzeit mit 49.82 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.16% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DFCA zu verfolgen.
Wie kaufe ich DFCA-Aktien?
Sie können Aktien von Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) zum aktuellen Kurs von 49.82 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 49.82 oder 50.12 platziert, während 93 und -0.02% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DFCA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DFCA-Aktien?
Bei einer Investition in Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETF müssen die jährliche Spanne 48.93 - 51.02 und der aktuelle Kurs 49.82 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.14% und -1.58%, bevor sie Orders zu 49.82 oder 50.12 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DFCA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Dimensional California Municipal Bond ETF?
Der höchste Kurs von Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) im vergangenen Jahr lag bei 51.02. Innerhalb von 48.93 - 51.02 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 49.82 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Dimensional California Municipal Bond ETF?
Der niedrigste Kurs von Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) im Laufe des Jahres betrug 48.93. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 49.82 und der Spanne 48.93 - 51.02 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DFCA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DFCA statt?
Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 49.82 und -0.16% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 49.82
- Eröffnung
- 49.83
- Bid
- 49.82
- Ask
- 50.12
- Tief
- 49.81
- Hoch
- 49.87
- Volumen
- 93
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 1.14%
- 6-Monatsänderung
- -1.58%
- Jahresänderung
- -0.16%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8