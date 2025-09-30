- Panorámica
DFCA: Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETF
El tipo de cambio de DFCA de hoy ha cambiado un 0.02%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 49.81, mientras que el máximo ha alcanzado 49.87.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DFCA hoy?
Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) se evalúa hoy en 49.83. El instrumento se negocia dentro de 0.02%; el cierre de ayer ha sido 49.82 y el volumen comercial ha alcanzado 86. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DFCA en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETF?
Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETF se evalúa actualmente en 49.83. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -0.14% y USD. Monitoree los movimientos de DFCA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DFCA?
Puede comprar acciones de Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) al precio actual de 49.83. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 49.83 o 50.13, mientras que 86 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DFCA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DFCA?
Invertir en Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETF implica tener en cuenta el rango anual 48.93 - 51.02 y el precio actual 49.83. Muchos comparan 1.16% y -1.56% antes de colocar órdenes en 49.83 o 50.13. Estudie los cambios diarios de precios de DFCA en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Dimensional California Municipal Bond ETF?
El precio más alto de Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) en el último año ha sido 51.02. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 48.93 - 51.02, una comparación con 49.82 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Dimensional California Municipal Bond ETF?
El precio más bajo de Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) para el año ha sido 48.93. La comparación con los actuales 49.83 y 48.93 - 51.02 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DFCA en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DFCA?
En el pasado, Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 49.82 y -0.14% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 49.82
- Open
- 49.83
- Bid
- 49.83
- Ask
- 50.13
- Low
- 49.81
- High
- 49.87
- Volumen
- 86
- Cambio diario
- 0.02%
- Cambio mensual
- 1.16%
- Cambio a 6 meses
- -1.56%
- Cambio anual
- -0.14%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8