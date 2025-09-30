- Aperçu
DFCA: Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETF
Le taux de change de DFCA a changé de 0.06% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 49.78 et à un maximum de 49.85.
Suivez la dynamique Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DFCA aujourd'hui ?
L'action Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETF est cotée à 49.82 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.06%, a clôturé hier à 49.79 et son volume d'échange a atteint 99. Le graphique en temps réel du cours de DFCA présente ces mises à jour.
L'action Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETF verse-t-elle des dividendes ?
Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETF est actuellement valorisé à 49.82. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -0.16% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DFCA.
Comment acheter des actions DFCA ?
Vous pouvez acheter des actions Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETF au cours actuel de 49.82. Les ordres sont généralement placés à proximité de 49.82 ou de 50.12, le 99 et le 0.04% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DFCA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DFCA ?
Investir dans Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 48.93 - 51.02 et le prix actuel 49.82. Beaucoup comparent 1.14% et -1.58% avant de passer des ordres à 49.82 ou 50.12. Consultez le graphique du cours de DFCA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Dimensional California Municipal Bond ETF ?
Le cours le plus élevé de Dimensional California Municipal Bond ETF l'année dernière était 51.02. Au cours de 48.93 - 51.02, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 49.79 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Dimensional California Municipal Bond ETF ?
Le cours le plus bas de Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) sur l'année a été 48.93. Sa comparaison avec 49.82 et 48.93 - 51.02 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DFCA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DFCA a-t-elle été divisée ?
Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 49.79 et -0.16% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 49.79
- Ouverture
- 49.80
- Bid
- 49.82
- Ask
- 50.12
- Plus Bas
- 49.78
- Plus Haut
- 49.85
- Volume
- 99
- Changement quotidien
- 0.06%
- Changement Mensuel
- 1.14%
- Changement à 6 Mois
- -1.58%
- Changement Annuel
- -0.16%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8