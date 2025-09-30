DFCA: Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETF
今日DFCA汇率已更改0.02%。当日，交易品种以低点49.81和高点49.87进行交易。
关注Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
DFCA股票今天的价格是多少？
Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETF股票今天的定价为49.83。它在0.02%范围内交易，昨天的收盘价为49.82，交易量达到86。DFCA的实时价格图表显示了这些更新。
Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETF股票是否支付股息？
Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETF目前的价值为49.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.14%和USD。实时查看图表以跟踪DFCA走势。
如何购买DFCA股票？
您可以以49.83的当前价格购买Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETF股票。订单通常设置在49.83或50.13附近，而86和0.00%显示市场活动。立即关注DFCA的实时图表更新。
如何投资DFCA股票？
投资Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETF需要考虑年度范围48.93 - 51.02和当前价格49.83。许多人在以49.83或50.13下订单之前，会比较1.16%和。实时查看DFCA价格图表，了解每日变化。
Dimensional California Municipal Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Dimensional California Municipal Bond ETF的最高价格是51.02。在48.93 - 51.02内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETF的绩效。
Dimensional California Municipal Bond ETF股票的最低价格是多少？
Dimensional California Municipal Bond ETF（DFCA）的最低价格为48.93。将其与当前的49.83和48.93 - 51.02进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DFCA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DFCA股票是什么时候拆分的？
Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.82和-0.14%中可见。
- 前一天收盘价
- 49.82
- 开盘价
- 49.83
- 卖价
- 49.83
- 买价
- 50.13
- 最低价
- 49.81
- 最高价
- 49.87
- 交易量
- 86
- 日变化
- 0.02%
- 月变化
- 1.16%
- 6个月变化
- -1.56%
- 年变化
- -0.14%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8