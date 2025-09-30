报价部分
货币 / DFCA
DFCA: Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETF

49.83 USD 0.01 (0.02%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DFCA汇率已更改0.02%。当日，交易品种以低点49.81和高点49.87进行交易。

关注Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

DFCA股票今天的价格是多少？

Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETF股票今天的定价为49.83。它在0.02%范围内交易，昨天的收盘价为49.82，交易量达到86。DFCA的实时价格图表显示了这些更新。

Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETF股票是否支付股息？

Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETF目前的价值为49.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.14%和USD。实时查看图表以跟踪DFCA走势。

如何购买DFCA股票？

您可以以49.83的当前价格购买Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETF股票。订单通常设置在49.83或50.13附近，而86和0.00%显示市场活动。立即关注DFCA的实时图表更新。

如何投资DFCA股票？

投资Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETF需要考虑年度范围48.93 - 51.02和当前价格49.83。许多人在以49.83或50.13下订单之前，会比较1.16%和。实时查看DFCA价格图表，了解每日变化。

Dimensional California Municipal Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Dimensional California Municipal Bond ETF的最高价格是51.02。在48.93 - 51.02内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETF的绩效。

Dimensional California Municipal Bond ETF股票的最低价格是多少？

Dimensional California Municipal Bond ETF（DFCA）的最低价格为48.93。将其与当前的49.83和48.93 - 51.02进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DFCA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DFCA股票是什么时候拆分的？

Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.82和-0.14%中可见。

日范围
49.81 49.87
年范围
48.93 51.02
前一天收盘价
49.82
开盘价
49.83
卖价
49.83
买价
50.13
最低价
49.81
最高价
49.87
交易量
86
日变化
0.02%
月变化
1.16%
6个月变化
-1.56%
年变化
-0.14%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8