- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
DFCA: Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETF
Il tasso di cambio DFCA ha avuto una variazione del 0.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 49.78 e ad un massimo di 49.85.
Segui le dinamiche di Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DFCA oggi?
Oggi le azioni Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETF sono prezzate a 49.82. Viene scambiato all'interno di 0.06%, la chiusura di ieri è stata 49.79 e il volume degli scambi ha raggiunto 99. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DFCA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETF pagano dividendi?
Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETF è attualmente valutato a 49.82. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.16% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DFCA.
Come acquistare azioni DFCA?
Puoi acquistare azioni Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETF al prezzo attuale di 49.82. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 49.82 o 50.12, mentre 99 e 0.04% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DFCA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DFCA?
Investire in Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETF implica considerare l'intervallo annuale 48.93 - 51.02 e il prezzo attuale 49.82. Molti confrontano 1.14% e -1.58% prima di effettuare ordini su 49.82 o 50.12. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DFCA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Dimensional California Municipal Bond ETF?
Il prezzo massimo di Dimensional California Municipal Bond ETF nell'ultimo anno è stato 51.02. All'interno di 48.93 - 51.02, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 49.79 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Dimensional California Municipal Bond ETF?
Il prezzo più basso di Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) nel corso dell'anno è stato 48.93. Confrontandolo con gli attuali 49.82 e 48.93 - 51.02 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DFCA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DFCA?
Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 49.79 e -0.16%.
- Chiusura Precedente
- 49.79
- Apertura
- 49.80
- Bid
- 49.82
- Ask
- 50.12
- Minimo
- 49.78
- Massimo
- 49.85
- Volume
- 99
- Variazione giornaliera
- 0.06%
- Variazione Mensile
- 1.14%
- Variazione Semestrale
- -1.58%
- Variazione Annuale
- -0.16%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8