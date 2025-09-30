- 概要
DFCA: Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCAの今日の為替レートは、0.02%変化しました。日中、通貨は1あたり49.81の安値と49.87の高値で取引されました。
Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
DFCA株の現在の価格は？
Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETFの株価は本日49.83です。0.02%内で取引され、前日の終値は49.82、取引量は86に達しました。DFCAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETFの株は配当を出しますか？
Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETFの現在の価格は49.83です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.14%やUSDにも注目します。DFCAの動きはライブチャートで確認できます。
DFCA株を買う方法は？
Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETFの株は現在49.83で購入可能です。注文は通常49.83または50.13付近で行われ、86や0.00%が市場の動きを示します。DFCAの最新情報はライブチャートで確認できます。
DFCA株に投資する方法は？
Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETFへの投資では、年間の値幅48.93 - 51.02と現在の49.83を考慮します。注文は多くの場合49.83や50.13で行われる前に、1.16%や-1.56%と比較されます。DFCAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Dimensional California Municipal Bond ETFの株の最高値は？
Dimensional California Municipal Bond ETFの過去1年の最高値は51.02でした。48.93 - 51.02内で株価は大きく変動し、49.82と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Dimensional California Municipal Bond ETFの株の最低値は？
Dimensional California Municipal Bond ETF(DFCA)の年間最安値は48.93でした。現在の49.83や48.93 - 51.02と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DFCAの動きはライブチャートで確認できます。
DFCAの株式分割はいつ行われましたか？
Dimensional ETF Trust Dimensional California Municipal Bond ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、49.82、-0.14%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 49.82
- 始値
- 49.83
- 買値
- 49.83
- 買値
- 50.13
- 安値
- 49.81
- 高値
- 49.87
- 出来高
- 86
- 1日の変化
- 0.02%
- 1ヶ月の変化
- 1.16%
- 6ヶ月の変化
- -1.56%
- 1年の変化
- -0.14%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8