DFAR: Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETF
A taxa do DFAR para hoje mudou para 0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.68 e o mais alto foi 23.75.
Veja a dinâmica do par de moedas Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
DFAR Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DFAR hoje?
Hoje Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) está avaliado em 23.70. O instrumento é negociado dentro de 0.04%, o fechamento de ontem foi 23.69, e o volume de negociação atingiu 88. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DFAR em tempo real.
As ações de Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETF pagam dividendos?
Atualmente Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETF está avaliado em 23.70. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -7.46% e USD. Monitore os movimentos de DFAR no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DFAR?
Você pode comprar ações de Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) pelo preço atual 23.70. Ordens geralmente são executadas perto de 23.70 ou 24.00, enquanto 88 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DFAR no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DFAR?
Investir em Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETF envolve considerar a faixa anual 20.53 - 25.92 e o preço atual 23.70. Muitos comparam 0.04% e -0.13% antes de enviar ordens em 23.70 ou 24.00. Estude as mudanças diárias de preço de DFAR no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Dimensional US Real Estate ETF?
O maior preço de Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) no último ano foi 25.92. As ações oscilaram bastante dentro de 20.53 - 25.92, e a comparação com 23.69 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Dimensional US Real Estate ETF?
O menor preço de Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) no ano foi 20.53. A comparação com o preço atual 23.70 e 20.53 - 25.92 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DFAR em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DFAR?
No passado Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 23.69 e -7.46% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 23.69
- Open
- 23.70
- Bid
- 23.70
- Ask
- 24.00
- Low
- 23.68
- High
- 23.75
- Volume
- 88
- Mudança diária
- 0.04%
- Mudança mensal
- 0.04%
- Mudança de 6 meses
- -0.13%
- Mudança anual
- -7.46%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8