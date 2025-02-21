- Übersicht
DFAR: Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETF
Der Wechselkurs von DFAR hat sich für heute um 0.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.66 bis zu einem Hoch von 23.81 gehandelt.
Verfolgen Sie die Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DFAR heute?
Die Aktie von Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) notiert heute bei 23.79. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.42% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 23.69 und das Handelsvolumen erreichte 258. Das Live-Chart von DFAR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DFAR Dividenden?
Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETF wird derzeit mit 23.79 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -7.11% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DFAR zu verfolgen.
Wie kaufe ich DFAR-Aktien?
Sie können Aktien von Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) zum aktuellen Kurs von 23.79 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 23.79 oder 24.09 platziert, während 258 und 0.38% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DFAR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DFAR-Aktien?
Bei einer Investition in Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETF müssen die jährliche Spanne 20.53 - 25.92 und der aktuelle Kurs 23.79 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.42% und 0.25%, bevor sie Orders zu 23.79 oder 24.09 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DFAR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Dimensional US Real Estate ETF?
Der höchste Kurs von Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) im vergangenen Jahr lag bei 25.92. Innerhalb von 20.53 - 25.92 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 23.69 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Dimensional US Real Estate ETF?
Der niedrigste Kurs von Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) im Laufe des Jahres betrug 20.53. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 23.79 und der Spanne 20.53 - 25.92 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DFAR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DFAR statt?
Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 23.69 und -7.11% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.69
- Eröffnung
- 23.70
- Bid
- 23.79
- Ask
- 24.09
- Tief
- 23.66
- Hoch
- 23.81
- Volumen
- 258
- Tagesänderung
- 0.42%
- Monatsänderung
- 0.42%
- 6-Monatsänderung
- 0.25%
- Jahresänderung
- -7.11%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8