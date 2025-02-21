- Aperçu
DFAR: Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETF
Le taux de change de DFAR a changé de -0.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.61 et à un maximum de 23.75.
Suivez la dynamique Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DFAR aujourd'hui ?
L'action Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETF est cotée à 23.69 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.08%, a clôturé hier à 23.71 et son volume d'échange a atteint 375. Le graphique en temps réel du cours de DFAR présente ces mises à jour.
L'action Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETF verse-t-elle des dividendes ?
Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETF est actuellement valorisé à 23.69. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -7.50% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DFAR.
Comment acheter des actions DFAR ?
Vous pouvez acheter des actions Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETF au cours actuel de 23.69. Les ordres sont généralement placés à proximité de 23.69 ou de 23.99, le 375 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DFAR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DFAR ?
Investir dans Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 20.53 - 25.92 et le prix actuel 23.69. Beaucoup comparent 0.00% et -0.17% avant de passer des ordres à 23.69 ou 23.99. Consultez le graphique du cours de DFAR en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Dimensional US Real Estate ETF ?
Le cours le plus élevé de Dimensional US Real Estate ETF l'année dernière était 25.92. Au cours de 20.53 - 25.92, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 23.71 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Dimensional US Real Estate ETF ?
Le cours le plus bas de Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) sur l'année a été 20.53. Sa comparaison avec 23.69 et 20.53 - 25.92 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DFAR sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DFAR a-t-elle été divisée ?
Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 23.71 et -7.50% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 23.71
- Ouverture
- 23.69
- Bid
- 23.69
- Ask
- 23.99
- Plus Bas
- 23.61
- Plus Haut
- 23.75
- Volume
- 375
- Changement quotidien
- -0.08%
- Changement Mensuel
- 0.00%
- Changement à 6 Mois
- -0.17%
- Changement Annuel
- -7.50%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8