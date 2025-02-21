- Panorámica
DFAR: Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETF
El tipo de cambio de DFAR de hoy ha cambiado un 0.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 23.68, mientras que el máximo ha alcanzado 23.75.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
DFAR News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DFAR hoy?
Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) se evalúa hoy en 23.70. El instrumento se negocia dentro de 0.04%; el cierre de ayer ha sido 23.69 y el volumen comercial ha alcanzado 88. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DFAR en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETF?
Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETF se evalúa actualmente en 23.70. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -7.46% y USD. Monitoree los movimientos de DFAR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DFAR?
Puede comprar acciones de Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) al precio actual de 23.70. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 23.70 o 24.00, mientras que 88 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DFAR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DFAR?
Invertir en Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETF implica tener en cuenta el rango anual 20.53 - 25.92 y el precio actual 23.70. Muchos comparan 0.04% y -0.13% antes de colocar órdenes en 23.70 o 24.00. Estudie los cambios diarios de precios de DFAR en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Dimensional US Real Estate ETF?
El precio más alto de Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) en el último año ha sido 25.92. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 20.53 - 25.92, una comparación con 23.69 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Dimensional US Real Estate ETF?
El precio más bajo de Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) para el año ha sido 20.53. La comparación con los actuales 23.70 y 20.53 - 25.92 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DFAR en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DFAR?
En el pasado, Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 23.69 y -7.46% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 23.69
- Open
- 23.70
- Bid
- 23.70
- Ask
- 24.00
- Low
- 23.68
- High
- 23.75
- Volumen
- 88
- Cambio diario
- 0.04%
- Cambio mensual
- 0.04%
- Cambio a 6 meses
- -0.13%
- Cambio anual
- -7.46%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8