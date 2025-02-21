クォートセクション
通貨 / DFAR
DFAR: Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETF

23.70 USD 0.01 (0.04%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DFARの今日の為替レートは、0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり23.68の安値と23.75の高値で取引されました。

Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

DFAR株の現在の価格は？

Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETFの株価は本日23.70です。0.04%内で取引され、前日の終値は23.69、取引量は88に達しました。DFARのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETFの株は配当を出しますか？

Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETFの現在の価格は23.70です。配当方針は会社によりますが、投資家は-7.46%やUSDにも注目します。DFARの動きはライブチャートで確認できます。

DFAR株を買う方法は？

Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETFの株は現在23.70で購入可能です。注文は通常23.70または24.00付近で行われ、88や0.00%が市場の動きを示します。DFARの最新情報はライブチャートで確認できます。

DFAR株に投資する方法は？

Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETFへの投資では、年間の値幅20.53 - 25.92と現在の23.70を考慮します。注文は多くの場合23.70や24.00で行われる前に、0.04%や-0.13%と比較されます。DFARの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Dimensional US Real Estate ETFの株の最高値は？

Dimensional US Real Estate ETFの過去1年の最高値は25.92でした。20.53 - 25.92内で株価は大きく変動し、23.69と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Dimensional US Real Estate ETFの株の最低値は？

Dimensional US Real Estate ETF(DFAR)の年間最安値は20.53でした。現在の23.70や20.53 - 25.92と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DFARの動きはライブチャートで確認できます。

DFARの株式分割はいつ行われましたか？

Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、23.69、-7.46%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
23.68 23.75
1年のレンジ
20.53 25.92
以前の終値
23.69
始値
23.70
買値
23.70
買値
24.00
安値
23.68
高値
23.75
出来高
88
1日の変化
0.04%
1ヶ月の変化
0.04%
6ヶ月の変化
-0.13%
1年の変化
-7.46%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8