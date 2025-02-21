报价部分
货币 / DFAR
回到股票

DFAR: Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETF

23.70 USD 0.01 (0.04%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DFAR汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点23.68和高点23.75进行交易。

关注Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DFAR新闻

常见问题解答

DFAR股票今天的价格是多少？

Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETF股票今天的定价为23.70。它在0.04%范围内交易，昨天的收盘价为23.69，交易量达到88。DFAR的实时价格图表显示了这些更新。

Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETF股票是否支付股息？

Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETF目前的价值为23.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-7.46%和USD。实时查看图表以跟踪DFAR走势。

如何购买DFAR股票？

您可以以23.70的当前价格购买Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETF股票。订单通常设置在23.70或24.00附近，而88和0.00%显示市场活动。立即关注DFAR的实时图表更新。

如何投资DFAR股票？

投资Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETF需要考虑年度范围20.53 - 25.92和当前价格23.70。许多人在以23.70或24.00下订单之前，会比较0.04%和。实时查看DFAR价格图表，了解每日变化。

Dimensional US Real Estate ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Dimensional US Real Estate ETF的最高价格是25.92。在20.53 - 25.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETF的绩效。

Dimensional US Real Estate ETF股票的最低价格是多少？

Dimensional US Real Estate ETF（DFAR）的最低价格为20.53。将其与当前的23.70和20.53 - 25.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DFAR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DFAR股票是什么时候拆分的？

Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.69和-7.46%中可见。

日范围
23.68 23.75
年范围
20.53 25.92
前一天收盘价
23.69
开盘价
23.70
卖价
23.70
买价
24.00
最低价
23.68
最高价
23.75
交易量
88
日变化
0.04%
月变化
0.04%
6个月变化
-0.13%
年变化
-7.46%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8