DFAR: Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETF
今日DFAR汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点23.68和高点23.75进行交易。
关注Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
DFAR股票今天的价格是多少？
Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETF股票今天的定价为23.70。它在0.04%范围内交易，昨天的收盘价为23.69，交易量达到88。DFAR的实时价格图表显示了这些更新。
Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETF股票是否支付股息？
Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETF目前的价值为23.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-7.46%和USD。实时查看图表以跟踪DFAR走势。
如何购买DFAR股票？
您可以以23.70的当前价格购买Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETF股票。订单通常设置在23.70或24.00附近，而88和0.00%显示市场活动。立即关注DFAR的实时图表更新。
如何投资DFAR股票？
投资Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETF需要考虑年度范围20.53 - 25.92和当前价格23.70。许多人在以23.70或24.00下订单之前，会比较0.04%和。实时查看DFAR价格图表，了解每日变化。
Dimensional US Real Estate ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Dimensional US Real Estate ETF的最高价格是25.92。在20.53 - 25.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETF的绩效。
Dimensional US Real Estate ETF股票的最低价格是多少？
Dimensional US Real Estate ETF（DFAR）的最低价格为20.53。将其与当前的23.70和20.53 - 25.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DFAR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DFAR股票是什么时候拆分的？
Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.69和-7.46%中可见。
- 前一天收盘价
- 23.69
- 开盘价
- 23.70
- 卖价
- 23.70
- 买价
- 24.00
- 最低价
- 23.68
- 最高价
- 23.75
- 交易量
- 88
- 日变化
- 0.04%
- 月变化
- 0.04%
- 6个月变化
- -0.13%
- 年变化
- -7.46%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8