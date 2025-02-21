- Panoramica
DFAR: Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETF
Il tasso di cambio DFAR ha avuto una variazione del -0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.61 e ad un massimo di 23.75.
Segui le dinamiche di Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
DFAR News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DFAR oggi?
Oggi le azioni Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETF sono prezzate a 23.69. Viene scambiato all'interno di -0.08%, la chiusura di ieri è stata 23.71 e il volume degli scambi ha raggiunto 375. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DFAR mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETF pagano dividendi?
Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETF è attualmente valutato a 23.69. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -7.50% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DFAR.
Come acquistare azioni DFAR?
Puoi acquistare azioni Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETF al prezzo attuale di 23.69. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 23.69 o 23.99, mentre 375 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DFAR sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DFAR?
Investire in Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETF implica considerare l'intervallo annuale 20.53 - 25.92 e il prezzo attuale 23.69. Molti confrontano 0.00% e -0.17% prima di effettuare ordini su 23.69 o 23.99. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DFAR con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Dimensional US Real Estate ETF?
Il prezzo massimo di Dimensional US Real Estate ETF nell'ultimo anno è stato 25.92. All'interno di 20.53 - 25.92, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 23.71 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Dimensional US Real Estate ETF?
Il prezzo più basso di Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) nel corso dell'anno è stato 20.53. Confrontandolo con gli attuali 23.69 e 20.53 - 25.92 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DFAR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DFAR?
Dimensional ETF Trust Dimensional US Real Estate ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 23.71 e -7.50%.
