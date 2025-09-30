- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
DESK: VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF
A taxa do DESK para hoje mudou para 0.57%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 42.18 e o mais alto foi 42.18.
Veja a dinâmica do par de moedas VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DESK hoje?
Hoje VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF (DESK) está avaliado em 42.18. O instrumento é negociado dentro de 0.57%, o fechamento de ontem foi 41.94, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DESK em tempo real.
As ações de VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF pagam dividendos?
Atualmente VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF está avaliado em 42.18. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -3.52% e USD. Monitore os movimentos de DESK no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DESK?
Você pode comprar ações de VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF (DESK) pelo preço atual 42.18. Ordens geralmente são executadas perto de 42.18 ou 42.48, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DESK no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DESK?
Investir em VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF envolve considerar a faixa anual 33.57 - 47.42 e o preço atual 42.18. Muitos comparam 1.79% e 8.63% antes de enviar ordens em 42.18 ou 42.48. Estude as mudanças diárias de preço de DESK no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações VanEck Office and Commercial REIT ETF?
O maior preço de VanEck Office and Commercial REIT ETF (DESK) no último ano foi 47.42. As ações oscilaram bastante dentro de 33.57 - 47.42, e a comparação com 41.94 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações VanEck Office and Commercial REIT ETF?
O menor preço de VanEck Office and Commercial REIT ETF (DESK) no ano foi 33.57. A comparação com o preço atual 42.18 e 33.57 - 47.42 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DESK em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DESK?
No passado VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 41.94 e -3.52% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 41.94
- Open
- 42.18
- Bid
- 42.18
- Ask
- 42.48
- Low
- 42.18
- High
- 42.18
- Volume
- 1
- Mudança diária
- 0.57%
- Mudança mensal
- 1.79%
- Mudança de 6 meses
- 8.63%
- Mudança anual
- -3.52%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8