DESK: VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF

42.18 USD 0.24 (0.57%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DESKの今日の為替レートは、0.57%変化しました。日中、通貨は1あたり42.18の安値と42.18の高値で取引されました。

VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

DESK株の現在の価格は？

VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETFの株価は本日42.18です。0.57%内で取引され、前日の終値は41.94、取引量は1に達しました。DESKのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETFの株は配当を出しますか？

VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETFの現在の価格は42.18です。配当方針は会社によりますが、投資家は-3.52%やUSDにも注目します。DESKの動きはライブチャートで確認できます。

DESK株を買う方法は？

VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETFの株は現在42.18で購入可能です。注文は通常42.18または42.48付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。DESKの最新情報はライブチャートで確認できます。

DESK株に投資する方法は？

VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETFへの投資では、年間の値幅33.57 - 47.42と現在の42.18を考慮します。注文は多くの場合42.18や42.48で行われる前に、1.79%や8.63%と比較されます。DESKの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

VanEck Office and Commercial REIT ETFの株の最高値は？

VanEck Office and Commercial REIT ETFの過去1年の最高値は47.42でした。33.57 - 47.42内で株価は大きく変動し、41.94と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

VanEck Office and Commercial REIT ETFの株の最低値は？

VanEck Office and Commercial REIT ETF(DESK)の年間最安値は33.57でした。現在の42.18や33.57 - 47.42と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DESKの動きはライブチャートで確認できます。

DESKの株式分割はいつ行われましたか？

VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、41.94、-3.52%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
42.18 42.18
1年のレンジ
33.57 47.42
以前の終値
41.94
始値
42.18
買値
42.18
買値
42.48
安値
42.18
高値
42.18
出来高
1
1日の変化
0.57%
1ヶ月の変化
1.79%
6ヶ月の変化
8.63%
1年の変化
-3.52%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8