DESK: VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF
DESKの今日の為替レートは、0.57%変化しました。日中、通貨は1あたり42.18の安値と42.18の高値で取引されました。
VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
DESK株の現在の価格は？
VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETFの株価は本日42.18です。0.57%内で取引され、前日の終値は41.94、取引量は1に達しました。DESKのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETFの株は配当を出しますか？
VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETFの現在の価格は42.18です。配当方針は会社によりますが、投資家は-3.52%やUSDにも注目します。DESKの動きはライブチャートで確認できます。
DESK株を買う方法は？
VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETFの株は現在42.18で購入可能です。注文は通常42.18または42.48付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。DESKの最新情報はライブチャートで確認できます。
DESK株に投資する方法は？
VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETFへの投資では、年間の値幅33.57 - 47.42と現在の42.18を考慮します。注文は多くの場合42.18や42.48で行われる前に、1.79%や8.63%と比較されます。DESKの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
VanEck Office and Commercial REIT ETFの株の最高値は？
VanEck Office and Commercial REIT ETFの過去1年の最高値は47.42でした。33.57 - 47.42内で株価は大きく変動し、41.94と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
VanEck Office and Commercial REIT ETFの株の最低値は？
VanEck Office and Commercial REIT ETF(DESK)の年間最安値は33.57でした。現在の42.18や33.57 - 47.42と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DESKの動きはライブチャートで確認できます。
DESKの株式分割はいつ行われましたか？
VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、41.94、-3.52%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 41.94
- 始値
- 42.18
- 買値
- 42.18
- 買値
- 42.48
- 安値
- 42.18
- 高値
- 42.18
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- 0.57%
- 1ヶ月の変化
- 1.79%
- 6ヶ月の変化
- 8.63%
- 1年の変化
- -3.52%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8