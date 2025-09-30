报价部分
DESK: VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF

42.18 USD 0.24 (0.57%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DESK汇率已更改0.57%。当日，交易品种以低点42.18和高点42.18进行交易。

关注VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

DESK股票今天的价格是多少？

VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF股票今天的定价为42.18。它在0.57%范围内交易，昨天的收盘价为41.94，交易量达到1。DESK的实时价格图表显示了这些更新。

VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF股票是否支付股息？

VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF目前的价值为42.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.52%和USD。实时查看图表以跟踪DESK走势。

如何购买DESK股票？

您可以以42.18的当前价格购买VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF股票。订单通常设置在42.18或42.48附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注DESK的实时图表更新。

如何投资DESK股票？

投资VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF需要考虑年度范围33.57 - 47.42和当前价格42.18。许多人在以42.18或42.48下订单之前，会比较1.79%和。实时查看DESK价格图表，了解每日变化。

VanEck Office and Commercial REIT ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，VanEck Office and Commercial REIT ETF的最高价格是47.42。在33.57 - 47.42内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF的绩效。

VanEck Office and Commercial REIT ETF股票的最低价格是多少？

VanEck Office and Commercial REIT ETF（DESK）的最低价格为33.57。将其与当前的42.18和33.57 - 47.42进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DESK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DESK股票是什么时候拆分的？

VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.94和-3.52%中可见。

日范围
42.18 42.18
年范围
33.57 47.42
前一天收盘价
41.94
开盘价
42.18
卖价
42.18
买价
42.48
最低价
42.18
最高价
42.18
交易量
1
日变化
0.57%
月变化
1.79%
6个月变化
8.63%
年变化
-3.52%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8