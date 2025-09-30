DESK: VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF
今日DESK汇率已更改0.57%。当日，交易品种以低点42.18和高点42.18进行交易。
关注VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
DESK股票今天的价格是多少？
VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF股票今天的定价为42.18。它在0.57%范围内交易，昨天的收盘价为41.94，交易量达到1。DESK的实时价格图表显示了这些更新。
VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF股票是否支付股息？
VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF目前的价值为42.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.52%和USD。实时查看图表以跟踪DESK走势。
如何购买DESK股票？
您可以以42.18的当前价格购买VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF股票。订单通常设置在42.18或42.48附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注DESK的实时图表更新。
如何投资DESK股票？
投资VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF需要考虑年度范围33.57 - 47.42和当前价格42.18。许多人在以42.18或42.48下订单之前，会比较1.79%和。实时查看DESK价格图表，了解每日变化。
VanEck Office and Commercial REIT ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，VanEck Office and Commercial REIT ETF的最高价格是47.42。在33.57 - 47.42内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF的绩效。
VanEck Office and Commercial REIT ETF股票的最低价格是多少？
VanEck Office and Commercial REIT ETF（DESK）的最低价格为33.57。将其与当前的42.18和33.57 - 47.42进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DESK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DESK股票是什么时候拆分的？
VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.94和-3.52%中可见。
- 前一天收盘价
- 41.94
- 开盘价
- 42.18
- 卖价
- 42.18
- 买价
- 42.48
- 最低价
- 42.18
- 最高价
- 42.18
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.57%
- 月变化
- 1.79%
- 6个月变化
- 8.63%
- 年变化
- -3.52%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8